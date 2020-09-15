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15.09.2020 (12:03)

В Оперативной группе российских войск Приднестровье прошёл второй этап конкурса среди специалистов ремонтников

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен второй этап конкурса «Рембат» среди специалистов ОГРВ ПРРМ.

В рамках второго этапа военнослужащие выполняли нормативы по огневой и специальной подготовкам.

В ходе состязания по огневой подготовке участники выполняли стрельбу с места по появляющимся и движущимся целям со сменой огневой позиции. Дальность до мишеней, имитирующих спешивающуюся, залегшую и атакующую группы пехоты, составляла от 200 до 500 метров.

При выполнении норматива по технической подготовке с полным развертыванием мастерской МТО-АТ-М1 экипажи развернули мастерские из походного положения и установили рабочие посты согласно схеме размещения мастерской на местности и в соответствии с требованиями эксплуатации. В завершении конкурса сварщик от каждого экипажа производил резку железного листа по разметке на время.

Конкурс «РемБат» состоит из трёх этапов. Результаты второго этапа были определены судейской комиссией из расчета времени выполнения нормативов и штрафных баллов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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