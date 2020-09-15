15.09.2020 (11:51)

В Московской и Нижегородской областях прошли масштабные учения мотострелковых подразделений танковой армии ЗВО

На полигонах Алабино, Головеньки и Мулино в Московской и Нижегородской областях прошли тактико-специальные учения мотострелковых подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа по отражению атак условного противника на Западном стратегическом направлении.

Около 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделений вышли на полигоны Западного военного округа для проведения тренировок с боевой стрельбой из стрелкового оружия, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2.

Главной задачей подразделений стало сдерживание атаки живой силы условного противника до подхода поддержки танковых подразделений и авиации.

В ходе учений военнослужащие выполнили задачи по осуществлению марша на легкобронированной технике по абсолютному бездорожью, провели боевые стрельбы на дистанциях от 200 до 2000 метров по статическим и динамическим мишеням из стрелкового оружия и автоматических 30-мм орудий боевых машин пехоты.

В учениях было задействовано порядка 1 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения, военной и специальной техники стоящих на вооружении танкового объединения ЗВО.

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