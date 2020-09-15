15.09.2020 (10:01)

Филиал Центрального спортивного клуба Армии в Смоленске принимает чемпионат Вооруженных Сил РФ по футболу

На стадионе филиала ЦСКА (Смоленск) состоялось торжественное открытие чемпионата Вооруженных Сил РФ по футболу.

В соревнованиях принимает участие 85 военнослужащих в составе 5 команд, представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил: Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Западного военного округа (Санкт-Петербург), Южного военного округа (Ростов) и Восточного военного округа (Хабаровск).

Удачи и честной победы пожелал участникам футбольного турнира главный судья соревнований Анатолий Коробочка, он выразил уверенность в том, что чемпионат пройдет на высоком уровне и позволит в конкурентной борьбе выявить сильнейших.

Показательные выступления для участников чемпионата представили: студия акробатического рок-н-ролла города Смоленска, команда «Кристалл» Союза чир спорта Смоленской области и воспитанники секции тхэквондо СШ ОР(К) филиала/Смоленск.

В первом матче игрового дня встретились команды Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил, они сыграли со счётом 1:3, а команда Восточного военного округа уступила команде Западного военного округа – 3:2.

Чемпионат Вооруженных Сил РФ по футболу завершится 18 сентября.

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