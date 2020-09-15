15.09.2020 (11:26)

В Тюмени лыжники ЦСКА завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

В областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам -лыжероллерам, принесшие спортсменам армейского клуба шесть наград разного достоинства – одну золотую, три серебряные и две бронзовые.

В первый соревновательный день лейтенант Юлия Ступак (Белорукова) продемонстрировала лучший результат в спринте свободным стилем – 3 минуты 36,12 секунды. Второй с отставанием в 1,06 секунды финишировала военнослужащая Христина Мацокина. Замкнула тройку лидеров отставшая на 5,25 секунды Татьяна Сорина.

Среди мужчин в аналогичной дисциплине второй результат продемонстрировал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Сергей Ардашев, отставший от победителя – Дениса Филимонова (3 минуты 15,07 секунды) – на 0,18 секунды. Андрей Ларьков, отставший на 0,96 секунды, финишировал третьим.

Также Юлия Ступак (Белорукова) стала третьей в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем. С результатом 37 минут 28,3 секунды Ступак уступила Татьяне Сориной (36 минут 58 секунд) и Алису Жамбалову (37 минут 01,2 секунды), которые заняли первое и второе места соответственно.

В заключительный день спортсмены состязались в персьюте (кросс). Женщины преодолевали дистанцию в 4 км. Второй результат продемонстрировала Христина Мацокина (преследование + чистое время: 20 минут 06,2 секунды + 19 минут 12,2 секунды). А победу одержала Татьяна Сорина – 19 минут 09,4 секунды + 19 минут 09,4 секунды.

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