15.09.2020 (11:04)

Переброшенные из Псковской в Астраханскую область расчёты систем С-400 «Триумф» ЗВО отразили ракетный удар условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Переброшенные из Псковской в Астраханскую область расчёты систем С-400 «Триумф» ЗВО отразили ракетный удар условного противника

В Астраханской области на базе центра боевой подготовки и боевого применения зенитных ракетных войск (полигон Ашулук) расчеты зенитного ракетного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным воздушным целям.

В рамках тактического учения с боевой стрельбой боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командного пункта системы С-400 «Триумф» отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара в условиях воздействия активных радиопомех с помощью имитированного пуска зенитных управляемых ракет воздушного «противника». В проверке дежурных сил полка полетами контрольной авиации были задействованы фронтовые истребители МиГ-29СМТ, самолеты радиоэлектронной борьбы и вертолеты Ми-8АМТШ.

Основное внимание на учении было уделено проведению противовоздушного боя с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. В воздушном налёте были применены ракеты-мишеней, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками.

«Все распределенные полку воздушные цели были успешно уничтожены», - отметил исполняющий обязанности командира соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО полковник Александр Шканов. «Полк в очередной раз подтвердил высокий уровень боевой выучки и слаженности расчетов», - добавил он.

Кроме того, подразделения зенитного ракетного полка заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе, совершили марш на временные дежурные позиции, преодолев участки «зараженной» местности, провели комплекс мероприятий по дегазации и маскировке боевой техники.

Помимо этого, в ходе учения боевые расчеты сдали теоретические зачёты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке. На автодроме полигона водители-механики пусковых установок и заряжающих машин на время выполнили комплекс упражнений по вождению многоосных шасси. Также была проверена организация непосредственного прикрытия и наземной обороны в ходе нападения условных диверсионных групп «противника» на дежурные позиции полка.

Ранее зенитный ракетный полк объединения совершил комбинированный марш из Псковской области на дежурные позиции полигона протяженностью более 2000 км. Перебазирование в пункт постоянной дислокации запланировано на начало сентября.

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