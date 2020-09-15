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15.09.2020 (10:56)

В Алтайском мемориальном музее прошли праздничные мероприятия в честь памяти летчика-космонавта Германа Титова

Летчику-космонавту Герою Советского Союза Герману Титову исполнилось бы 85 лет 11 сентября 2020 года. Праздничные мероприятия прошли
в Алтайском мемориальном музее на Родине космонавта в селе Полковниково Алтайского края.

На юбилейном торжестве присутствовали, дочь космонавта Татьяна Титова, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, начальник штаба 15-й армии ВКС ОсН генерал-майор Анатолий Нестечук, Герой Советского Союза, Герой России летчик-космонавт Сергей Крикалёв, председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко, вице-губернатор края Денис Губин, генеральный директор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой.

В экспозиции мемориального музея Германа Титова представлены фотографии, выполненные во время космических полетов летчиком-космонавтом Сергеем Крикалёвым.

Также состоялся праздничный концерт с участием военнослужащих войсковых частей отдельного измерительного пункта Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, отдельного радиотехнического узла Главного центра предупреждения о ракетном нападении и 35-й ракетной дивизии.

На мероприятии присутствовали выпускники военных вузов Министерства обороны РФ 2019-2020 гг. выпуска, проходящие службу в воинских частях
15-й армии ВКС ОсН и военнослужащие по призыву, принявшие Военную присягу в этом году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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