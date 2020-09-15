15.09.2020 (10:46)

Под Рязанью завершилось тактико-специальное учение с инженерными подразделениями Тульского соединения ВДВ

В ходе завершившегося на полигоне Коломенский в Рязанской области тактико-специального учения с инженерными подразделениями Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения были отработаны вопросы совершенствования тактической подготовки инженерных подразделений соединения и практического применения инженерных боеприпасов.

С получением боевой задачи на развёртывание подвижного отряда заграждений командир отдельного инженерно-саперного батальона, уяснив задачу, оценил обстановку и принял решение на применение подразделений батальона, с отработкой практических действий.

В ходе практической действий по применению инженерных боеприпасов были отработаны вопросы установки минных заграждений с использованием противопехотных мин МОН-50, МОН-90 и ОЗМ-72, а также применение средств для проделывания прохода в минно-взрывных заграждениях с помощью переносного заряда разминирования ЗРП-2 «Тропа».

По сигналу командира батальона личный состав инженерных подразделений установил на указанных рубежах минные заграждения и в указанное время совершил их подрыв. В дальнейшем с помощью ЗРП-2 «Тропа» были проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях для прохода по ним парашютно-десантных, артиллерийских подразделений и подразделений ПВО.

Всего в учении было задействовано более 100 человек личного состава и около 15 единиц боевой и специальной техники.

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