15.09.2020 (10:43)

Танкисты ЮВО уничтожили наступающего условного противника в рамках двустороннего учения в Астраханской области

Танковые подразделения Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего бригадного тактического учения уничтожили бронетехнику наступающего условного противника на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В ходе практических действий с боевой стрельбой танковые подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО отработали тактический розыгрыш перехода из обороны в наступление с закреплением на флангах.

Экипажи танков Т-72Б3 при поддержке реактивных систем залпового огня 9П140 «Ураган» и БМ-21 «Град», а также самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» нанесли огневое поражение колоннам, наступающего противника, сковав его действия, после чего создали кольца окружения, не допустив нанесения огневого поражения во фланг.

Наиболее важные удаленные объекты противника были уничтожены ракетными и бомбовыми ударами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-28Н 4-й армии ВВС и ПВО.

В двустороннем бригадном тактическом учении принимают участие до 4,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 1,5 тыс. единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», самолеты оперативно-тактической и вертолеты армейской авиации.

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