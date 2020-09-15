15.09.2020 (10:34)

Под Астраханью артиллеристы и танкисты ЮВО нанесли массированный огневой удар по наступающему противнику

На полигоне Ашулук в Астраханской области более 4 тыс. мотострелков 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках масштабных учений на незнакомой местности провели массированный огневой удар по наступающему условному противнику.

В ходе двустороннего бригадного тактического учения с боевой стрельбой разыграны боевые действия по блокированию и уничтожению наступающего условного противника.

Артиллерийским подразделениям, вооруженным установками «Мста-С» и РСЗО «Ураган», после проведенной комплексами беспилотной авиации разведки, предстояло нанести сосредоточенный огонь по основным силам условного противника, а танковому батальону стремительным ударом с флангов окружить и уничтожить «противника».

Для выполнения диверсионно-разведывательных задач был задействован тактический воздушный десант на двух вертолетах Ми-8АМТШ.

Всего на учение привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Учение проходит под руководством командующего 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Якова Резанцева.

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