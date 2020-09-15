15.09.2020 (10:23)

На Кубани расчеты ЗРК С-300В4 ЮВО отразили массированный ракетный удар условного противника

С соединением войск противовоздушной обороны ЮВО в Краснодарском крае проведено тактическое учение по охране военного объекта от массированного ракетного удара условного противника.

Расчеты ЗРК С-300В4 осуществили перебазирование в район полевого командного пункта, выполнили инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство.

При проведении тактического розыгрыша для зенитчиков ЮВО была смоделирована ситуация по отражению массированного ракетного удара условного противника, расчеты выполнили успешные электронные пуски ракет, уничтожив цели, обозначающие крылатые ракеты.

Военнослужащие выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению группы воздушных целей.

Особое внимание было уделено маскировке комплексов, в том числе с учетом ландшафта местности и погодных условий, для введения «противника» в заблуждение была поставлена дымовая завеса.

Всего в учении приняли участие около 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 30 единиц техники.

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