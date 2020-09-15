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15.09.2020 (10:19)

Медицинский отряд спецназа ЮВО в горах Северного Кавказа учился эвакуировать раненых из бронемашин с помощью армейской авиации

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ЮВО в Карачаево-Черкесии на горном полигоне Кобу-Баши выполнили эвакуацию «раненых» из условно подбитых боевых машин.

В условиях, максимально приближенных к боевым, спецназ ЮВО осуществил поиск и эвакуацию условно пострадавших на поле боя, оказал им медицинскую помощь, после чего «раненые» вертолетом Ми-8 АМТШ были доставлены в ближайший военный госпиталь.

Особое внимание на учении было уделено работе с новейшими средствами фиксации частей тела пострадавших из комплектации ранца специального РС-05 для медицинских подразделений.

Для переноса «раненых» применялись транспортно-иммобилизирующие матрацы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность постадавшего и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие около 100 медиков ЮВО, было задействовано более 10 единиц медицинской военной техники, в том числе вертолет Ми-8АМТШ, бронемашины медпомощи на базе многоцелевого тягача легкого бронирования и комплекс мобильного полевого госпиталя на базе автомобиля «Урал».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Медицина
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