15.09.2020 (10:17)

Моряки Каспийской флотилии подготовили корабли к выходу в море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб

На Каспийской флотилии проведён приём специальных курсовых задач по организации повседневной службы и подготовке кораблей к бою и походу.

Экипажи порядка 30 кораблей и катеров объединения провели различные корабельные учения и тренировки. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, морякам доводились внезапные вводные и задачи.

На данный момент успешно сдали курсовые задачи экипажи ракетного корабля «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Волгодонск» и «Астрахань», а также рейдовых и базовых тральщиков.

Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений флотилии станет выход в Каспийское море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

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