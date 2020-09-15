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15.09.2020 (10:14)

Сто школьников Ставрополя торжественно вступили в ряды Юнармии

Фото Видео

100 юношей и девушек общеобразовательной школы №44 в Ставрополе вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В торжественной обстановке юные патриоты принесли клятву верности юнармейскому движению и получили значки юнармейца из рук начальника штаба движения «Юнармия» по Ставропольскому краю Олега Сухачёва.

«Сегодня сто юнармейцев приняли участие в торжественной церемонии вступления в наше движение. Дети принимают это решение самостоятельно, им интересно заниматься изучением нашей истории, гордиться тем, что они настоящие патриоты», – сказал Олег Сухачёв.

Всего в Ставропольском крае насчитывается более 750 отрядов Юнармии общим количеством около 18,5 тыс. воспитанников.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России при поддержке президента РФ. Движение призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Целью движения является возрождение добрых традиций детских и молодежных организаций.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Юнармия , Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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