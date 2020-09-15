15.09.2020 (10:10)

Более 700 военнослужащих ЮВО выполнили учебно-боевые стрельбы в горах Южной Осетии

Батальонная тактическая группа российской военной базы в Южной Осетии уничтожать наступающего условного противника в ходе плановых учений на полигоне Дзарцеми.

Личный состав соединения ЮВО выполнил боевые стрельбы из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани» и автоматических гранатометов АГС-17.

Главной целью учений является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению.

На учение было привлечено более 700 военнослужащих, задействовано порядка 60 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотные летательные аппараты. Для создания обстановки, приближенной к боевой, было использовано более 200 различных статических и динамических мишеней.

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