15.09.2020 (10:07)

Артиллеристы ЮВО и ВС Армении выполнили боевые стрельбы в едином разведывательно-огневом комплексе

В рамках двустороннего батальонного тактического учения артиллерийские подразделения совместно с разведчиками и расчетами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) российской военной базы и Минобороны Армении обнаружили и уничтожили цели условного противника.

В ходе учения на полигоне Алагяз командиры артиллерийских подразделений двух стран отработали действия по стрельбе и управлению огнём. Во взаимодействии с разведывательными группами офицеры артиллеристы обнаружили и классифицировали замаскированные цели условного противника. Расчёты самоходных гаубиц «Гвоздика» и буксируемых минометов «Сани» с использованием средств радиолокационной и артиллерийской разведки в единой системе разведывательно-огневого комплекса поразили мишени. Корректировку огня обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Также артиллеристы выполнили нормативы по занятию огневых позиций и совершению противоогневых маневров в дневное и ночное время суток.

В двустороннем батальонном тактическом учении от двух стран России и Армении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе расчеты БпЛА.

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