15.09.2020 (10:04)

Экипажи самолетов Су-24 ЮВО в ходе учения в Астраханской области вышли из-под ракетного удара условного противника

В ходе летно-тактического учения (ЛТУ) в Астраханской области экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, вышли из-под ракетного удара средств ПВО условного противника.

В ходе активной части ЛТУ экипажи провели разведку местности в заданном квадрате, в том числе на предельно малых высотах, передав данные на пункт управления авиацией.

Получив вводную о ракетной атаке условного противника, экипажи выполнили комплекс воздушных маневров для ухода из-под удара средств ПВО условного противника.

ЛТУ проходят в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков экипажей при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки современного боя.

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