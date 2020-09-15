15.09.2020 (09:00)

Расчеты ЗКС С-300 подняты по тревоге в Красноярском крае и Самарской области

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 14 Армии ВВС и ПВО Центрального военного округа подняты по тревоге в Красноярском крае и Самарской области в ходе стартовавшего сегодня учения.

В настоящее время комплексы переведены в походное состояние и готовятся совершить марш в новый позиционный район, где заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зонах ответственности. Кроме того, радиотехнические подразделения используя новейшие радиолокационные комплексы «Небо-У» и «Гамма» наращивают радиолокационное поле. Расчетам С-300 и радиолокационным комплексам в ходе учения предстоит отработать обнаружение, сопровождение и уничтожение условного авиационного противника, выполняющего полет с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах, а также с использованием радиопомех.

В учении задействовано более 300 человек личного состава и около 100 единиц техники. Завершатся учения 18 сентября.

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