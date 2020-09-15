15.09.2020 (08:30)

Взлёт и посадку на грунтовую площадку отработали лётчики ЦВО на учении под Екатеринбургом

Сложнейшие элементы лётной подготовки: взлёт и посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу выполнил экипаж самолета Ан-26 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в рамках летно-тактического учения, проходящего в пяти регионах России.

В ходе учения экипаж самолёта Ан-26 отдельного транспортного смешанного авиационного полка, дислоцирующегося в Свердловской области, выполнил взлёт и посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу.

Перед совершением посадки экипаж самолета выполнил воздушную разведку предполагаемого места посадки, чтобы рассчитать размеры взлетно-посадочной полосы и определить точку касания. При заходе на посадку летчики самостоятельно определяли высоту выравнивания и рассчитывали маневр с учетом веса и габаритов самолетов. Кроме того, сложность выполнения этих элементов заключалась в различной плотности грунта на взлетно-посадочной полосе. При взлёте летчики контролировали равномерный набор скорости, при выполнении посадки участок с более плотным грунтом пилоты определяли визуально: в зависимости от характера и цвета растительности.

Взлёт и посадка на грунтовую взлетно-посадочную полосу отрабатываются для поддержания уровня профессиональной квалификации летчиков при выполнении задач в условиях отсутствия аэродромной сети и инфраструктуры.

В летно-тактическом учении в Самарской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях задействовано 10 самолётов Ан-26, Ан-12, Ту-134 и вертолетов Ми-8АМТШ, восемь аэродромов и взлетно-посадочных площадок, около 150 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, парашютно-десантной группы, а также группы обеспечения и управления полетами.

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