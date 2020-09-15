15.09.2020 (07:45)

В Средиземном море прошло учение кораблей Черноморского флота по пополнению запасов в море в тёмное время суток

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота (ЧФ), выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, провёл корабельное учение по пополнению боезапаса и запасов продовольствия в море в тёмное время суток.

По замыслу учения для непрерывного выполнения поставленных задач без захода в пункт материально-технического обеспечения было принято решение пополнить фрегат необходимыми запасами материальных средств в море.

В ходе учения фрегат «Адмирал Макаров» встал на якорь в назначенном районе, после чего экипаж корабля обеспечил охрану и оборону корабля при стоянке на незащищённом рейде. Далее к кораблю подошло судно обеспечения ЧФ для передачи на борт боеприпасов и продовольствия.

В рамках учения были отработаны различные способы передачи материальных запасов, личный состав уложился в нормативы и показал высокий уровень слаженности действий.

Учение по пополнению запасов в море прошло в соответствии с планом выполнения специальных задач группировкой ВМФ в дальней морской зоне.

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