15.09.2020 (07:15)

На Камчатке завершается подготовка военных объектов к отопительному сезону

На Камчатке, на объектах военной инфраструктуры Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил Тихоокеанского флота завершаются подготовительные мероприятия к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Уже полностью проведены профилактические работы на теплотрассах и тепловых сетях в соединениях, воинских частях и подразделениях, в том числе дислоцированных в прибрежных районах Охотского и Берингова морей, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

Силами ремонтно-подготовительных бригад, сформированных в частях и ЖКО №3, проведены работы на 100 тепловых объектах. До конца сентября будут осуществлены пробные топки котельных, после этого начнется заполнение теплотрасс и тепловых сетей.

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края отопительный сезон в воинских частях начнется одновременно с обеспечения теплом гражданских объектов, в октябре. В северных районах время начала отопительного сезона будет регулироваться решением командиров частей.

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