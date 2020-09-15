15.09.2020 (06:15)

Командующий Тихоокеанским флотом проверил ход заводских испытаний модернизированного фрегата «Маршал Шапошников»

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц посетил АО «Центр судоремонта «Дальзавод»», где ознакомился с текущем положением дел по ходу ремонта с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников», а также проведением заводских испытаний корабля.

Адмирал Сергей Авакянц в сопровождении заместителя командующего флотом по вооружению контр-адмирала Игоря Королёва, командира фрегата капитана 2 ранга Александра Матвеева, представителей руководства «Дальзавода» осмотрел корабельные помещения, уделив особое внимание вопросам взрывопожаробезопасности на финишном этапе работ и бытовым условиям экипажа. Во время обхода фрегата была утверждена концепция отделки корабельных помещений, отданы указания по планированию завершающей стадии испытаний. Командующий ТОФ обратил внимание командира «Маршала Шапошникова» на необходимость контроля за работой контрагентских организаций - как залога своевременного и качественного завершения заводских ходовых испытаний.

По результатам поездки командующий флотом отметил что все работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком.

На базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке на фрегате ТОФ «Маршал Шапошников» проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. В рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля. Частично заменены магистральные кабельные трассы. Модернизированный корабль получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское вооружение.

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