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15.09.2020 (08:00)

В Приморской общевойсковой армии ВВО прошли занятия со специалистами минно-розыскной службы

В инженерно-саперном полку общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Приморском крае, прошли занятия по подготовке расчетов минно-розыскной службы.

В ходе проведения практических занятий военнослужащие прошли обучение по специальности «вожатый минно-розыскной собаки» и освоили методику работы со своими питомцами.

Обучение специалистов-кинологов проводятся на специализированной тренировочной полосе. С собаками проводятся занятия по специальной дрессировке с преодолением различных препятствий, поиску замаскированных мин, обнаружению взрывчатых веществ в различных условиях.

Всего в инженерно-саперном соединении используется порядка 10 собак, таких пород, как немецкая овчарка, лабрадор, восточно-европейская овчарка, бельгийская овчарка.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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