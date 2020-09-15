15.09.2020 (08:00)
В Приморской общевойсковой армии ВВО прошли занятия со специалистами минно-розыскной службы
В инженерно-саперном полку общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Приморском крае, прошли занятия по подготовке расчетов минно-розыскной службы.
В ходе проведения практических занятий военнослужащие прошли обучение по специальности «вожатый минно-розыскной собаки» и освоили методику работы со своими питомцами.
Обучение специалистов-кинологов проводятся на специализированной тренировочной полосе. С собаками проводятся занятия по специальной дрессировке с преодолением различных препятствий, поиску замаскированных мин, обнаружению взрывчатых веществ в различных условиях.
Всего в инженерно-саперном соединении используется порядка 10 собак, таких пород, как немецкая овчарка, лабрадор, восточно-европейская овчарка, бельгийская овчарка.