15.09.2020 (07:30)

Ракетчики ВВО на полигоне в Бурятии провели тренировку по управлению ракетными ударами

Подразделения ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республики Бурятия, провели совместную тренировку по управлению ракетными ударами на полигоне «Дивизионный».

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по сигналу «Тревога» и вышли в район стартовых позиций, где провели техническую подготовку самоходных пусковых установок, организовали управление с вышестоящим командованием, инженерное оборудование, маскировку и охранение позиций. В то время как офицеры штаба выполняли нормативы по организации всестороннего обеспечения и планирования действий, технические подразделения выполнили нормативы по приему ракет и их последующей загрузке на транспортно-заряжающие машины.

После этого, расчеты самоходных пусковых установок выдвинулись на технические позиции, где совместно с техническими подразделениями выполнили нормативы по загрузке ракет на самоходные пусковые установки с дальнейшим совершением маневра на стартовые позиции, откуда они произвели групповой электронный пуск.

Подобные занятия проходят с целью повышения профессиональных навыков как расчетов ракетных и технических подразделений, так и офицеров управления и слаженности их действий. Также, ракетчики на подобных тренировках оттачивают умения ориентироваться в сложной тактической обстановке, максимально приближенной к боевой.

Всего в тренировке приняли участие более 150 военнослужащих и было задействовано свыше 70 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины ракетного комплекса «Искандер».

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