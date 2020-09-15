15.09.2020 (07:00)

Тренировка по управлению ударами авиации, огнем артиллерии и средствами ПВО ВВО началась в Забайкалье

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, началась тренировка по управлению ударами авиации, огнем артиллерии и средствами ПВО.

Тренировка проводится с целью совершенствования слаженности органов военного управления при огневом поражении противника. Личный состав артиллерийских подразделений также совершенствует умения и навыки маршевой подготовки, оборудование огневых позиций, совершение противоогневых маневров, ведение артиллерийского огня прямой, полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций, а также использование беспилотной авиации для определения целей поражения и корректировки стрельбы.

Помимо этого, экипажам зенитных самоходных установок «Шилка» максимально усложнили условия боевых стрельб, создав мишенную обстановку, имитирующую нанесение ударов одновременно с различных направлений в условиях помех и применения отвлекающих (ложных) целей.

В полевом выходе принимает участие более 600 военнослужащих и задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице