15.09.2020 (06:30)
Двухстороннее учение армии ВВС и ПВО Восточного военного округа стартовало в Приморье
В учении будут задействованы авиация смешанной авиационной дивизии и силы, и средства соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа, в том числе истребители Су-35С, ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь».
К проведению мероприятия образцы вооружения военной и специальной техники готовы к совершению маршей, кроме того, было проведено оборудование командных пунктов и позиций, налажена система связи, построены фортификационные сооружения.
В ходе активной фазы учения, военнослужащие отработают тактические действия подразделений в обороне, окажут противодействие диверсионным группам, совершат марш в назначенные районы, отработают различные вводные, преодолеют заражённый участок местности в средствах индивидуальной защиты. Кульминацией учений станет отражение авиационного налета условного противника подразделениями противовоздушной обороны.