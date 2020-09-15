15.09.2020 (06:00)

Специалисты войск РХБЗ ВВО ликвидировали условный очаг поражения химическим оружием в ходе учения

Специалисты подразделения радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), в ходе учения на полигоне в Амурской области, отработали задачи по ликвидации условного химического заражения.

По условиям учения разведчики подразделения РХБЗ, с помощью войсковых приборов химической разведки, быстро определили состав компонентов примененного условным противником химического оружия и локализовали источник условного заражения.

Для нейтрализации отравляющих веществ и снижения до минимума степени воздействия поражающих факторов, специалисты подразделения РХБЗ применили дымовые машины ТДА-2А и распылили специальный состав в воздухе, а с помощью современных авторазливочных станций АРС-14КМ произвели обработку дорог и поверхности грунта, в районе применения условным противником отравляющих веществ.

Также, в ходе учения был выполнен комплекс мероприятий по специальной обработке техники и личного состава в зоне условного химического загрязнения.

Для проведения тренировки было привлечено около 200 военнослужащих и было задействовано более 80 единиц военной и специальной техники.

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