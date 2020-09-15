15.09.2020 (05:30)

Артиллеристы Амурского объединения ВВО отработали новую тактику уничтожения воздушных целей высокоточным оружием

На полигоне «Трехречье» в Амурской области расчеты современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» выполнили боевые стрельбы управляемыми ракетами «Атака» по мишеням, имитирующим зависшие вертолеты. Новые цели для стрельбы обусловлены изменением тактики ведения современных войн и вооруженных конфликтов.

По замыслу учения, в ходе боя пара ударных вертолетов условного противника на низкой высоте осуществляла заход на боевые порядки войск с целью нанесения удара. Расчеты ПТРК «Штурм-С» с рубежа около трех километров произвели пуски ракет, успешно уничтожив обе цели.

Учение проводилось в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии объединения, в котором принимают участие более 2 тысяч военнослужащих и задействовано около 400 единиц вооружения и техники.

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