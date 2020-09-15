15.09.2020 (05:00)

Свыше тысячи военнослужащих танкового соединения ВВО приступили к крупному учению в Бурятии

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия с военнослужащими танкового соединения Восточного военного округа стартовало крупное учение.

В настоящее время экипажи танков Т-72Б в составе подразделений, совершенствуют навыки боевой стрельбы, как днем, так и ночью.

Кроме того, с личным составом проводятся дополнительные занятия по вождению боевых машин, оборудованию основных и запасных позиций.

По замыслу мероприятия, танковые подразделения отработают различные тактические элементы современного боя, в том числе «танковые качели» и «танковую карусель».

Артиллерийские подразделения проведут боевые стрельбы с открытых и закрытых огневых позиций различными типами боеприпасов. Для разведки и обнаружения целей будут использованы многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», а для корректировки артиллерийского огня комплекс разведки управления и связи «Стрелец».

Помимо этого, танковые и артиллерийские подразделения отработают ряд задач во взаимодействии с подразделениями связи, инженерными подразделениями, РХБ защиты и ПВО.

Всего в учении от общевойскового объединения округа, дислоцированного в Бурятии, принимают участие свыше 1 тысячи военнослужащих и задействовано около 200 единиц вооружения, боевой и специальной техники.

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