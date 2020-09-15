Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.09.2020 (05:00)

Свыше тысячи военнослужащих танкового соединения ВВО приступили к крупному учению в Бурятии

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия с военнослужащими танкового соединения Восточного военного округа стартовало крупное учение.

В настоящее время экипажи танков Т-72Б в составе подразделений, совершенствуют навыки боевой стрельбы, как днем, так и ночью.

Кроме того, с личным составом проводятся дополнительные занятия по вождению боевых машин, оборудованию основных и запасных позиций.

По замыслу мероприятия, танковые подразделения отработают различные тактические элементы современного боя, в том числе «танковые качели» и «танковую карусель».

Артиллерийские подразделения проведут боевые стрельбы с открытых и закрытых огневых позиций различными типами боеприпасов. Для разведки и обнаружения целей будут использованы многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», а для корректировки артиллерийского огня комплекс разведки управления и связи «Стрелец».

Помимо этого, танковые и артиллерийские подразделения отработают ряд задач во взаимодействии с подразделениями связи, инженерными подразделениями, РХБ защиты и ПВО.

Всего в учении от общевойскового объединения округа, дислоцированного в Бурятии, принимают участие свыше 1 тысячи военнослужащих и задействовано около 200 единиц вооружения, боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Крупное тактическое учение с подразделениями армейского корпуса ВВО стартовало на Сахалине
Военнослужащие ВВО оказали помощь в ликвидации прорыва дамбы в населенном пункте Ленинское Еврейской автономной области
На Сахалине состоялось торжественное закрытие фестиваля военных оркестров «Спасская башня»
Уникальный военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост» состоялся в канун Дня танкиста в Хабаровске

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false