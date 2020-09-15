15.09.2020 (04:30)

Крупное тактическое учение с подразделениями армейского корпуса ВВО стартовало на Сахалине

С подразделениями армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине стартовало двухстороннее тактическое учение с боевой стрельбой. Розыгрыш практических действий в ходе активной фазы учения состоится на полигоне «Успеновский».

Учение началось с подъема личного состава по учебной тревоге и совершения марша на штатной технике в назначенный район. В ходе передислокации военнослужащие отработали действия по отражению ударов авиации условного противника и преодолению зараженных участков местности, провели специальную обработку техники и личного состава с использованием штатных средств радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе активной фазы учения основное внимание будет уделено совершенствованию взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими, и инженерно-саперными подразделениями при ведении мобильной и противодесантной обороны на пересечённой местности и морском побережье.

В розыгрыше практических действий будет задействовано около 1500 военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-80, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», зенитные ракетно- пушечные комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град», а также беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Орлан-10».

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