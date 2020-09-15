15.09.2020 (04:00)

Военнослужащие ВВО оказали помощь в ликвидации прорыва дамбы в населенном пункте Ленинское Еврейской автономной области

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поблагодарил Министра обороны Российской Федерации за помощь в ликвидации прорыва дамбы в населенном пункте Ленинское Еврейской автономной области, где военнослужащие Восточного военного округа оказывают помощь в ликвидации прорыва дамбы.

«Подъем грунтовых и паводковых вод реки Амур уже превысил опасной отметки и в селе Ленинское произошел прорыв дамбы, который ликвидировали с помощью войск Российской армии. В свою очередь хочу сказать огромные слова благодарности Министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу. Реакция была молниеносная и войска Восточного военного округа прибыли на участок прорыва и занимались ликвидацией» - рассказал губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

На месте привлечено около 700 военнослужащих и 24 единицы техники.

В настоящее время уложено свыше 25 тысяч мешков с песком. Протяжённость защитного сооружения составляет более 1200 метров.

Уровень воды продолжает расти из-за полноводности, впадающего в реку Амур, притока - реки Сунгари. Накануне руководством ЕАО в районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Военнослужащие осуществляют подвоз пескогравия, наполнение и укладку мешков вдоль дорог, гидротехнических сооружений, а также вблизи жилых массивов.

Выполнение задач по защите населенных пунктов от паводка проходит во взаимодействии со спасательными отрядами МЧС, местными жителями и волонтерами, в составе региональной группировки по предупреждению и ликвидации ЧС.

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