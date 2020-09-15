15.09.2020 (02:00)

Конкурс-фестиваль творчества военнослужащих ВКС «И звезды становятся ближе...» завершился в Москве

В Москве в концертном зале «Восход» Культурного центра «Салют» прошел заключительный этап конкурса и гала-концерт пятого творческого фестиваля Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе…» для военнослужащих и ветеранов ВКС.

Для участия в конкурсе в этом году в Москву приехали участники из разных регионов страны: Амурской, Ленинградской, Архангельской, Самарской, Брянской областей, Карачаево-Черкесской Республики и др. Всего в конкурсе приняли участие более 100 участников из 10 регионов России – от Санкт-Петербурга и до Алтая.

Перед началом концерта заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил по военно-политической работе, генерал-майор Александр Максимцев подчеркнул в своем выступлении: «Сегодня все присутствующие в зале станут свидетелями грандиозной программы, где будет место награждению участников, вручению призов и подарков победителям, а гала-концерт, который мы представим Вашему вниманию, будет еще более красочным и незабываемым!».

В жюри конкурса вошли: популярная певица, актриса, композитор, заслуженный деятель культуры Московской области Виктория Цыганова; художественный руководитель и дирижер духового оркестра «Юные Балакиревцы России», композитор Геннадий Лукин; автор и исполнитель, музыкальный продюсер Павел Шубин; российский певец, автор патриотических песен Алексей Хворостян; автор и исполнитель Артур Руденко; российская эстрадная певица Лариса Гардьера; продюсер, телеведущая Алена Франц; солист группы «Баян микс» Сергей Котков; помощник председателя совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил РФ Алексей Болдырев. А возглавил жюри конкурса заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе, начальник управления генерал-майор Александр Максимцев.

Конкурс проводился в пяти номинациях: «Лучший вокально-инструментальный коллектив», «Лучший вокальный коллектив», «Авторская песня», «Лучшее исполнение профессиональных авторов», «Боевая подруга гармонь».

Победителями конкурса стали: номинация «Авторская песня» –лейтенант Бондаренко Максим Геннадиевич (в/ч 20096); номинация «Лучший вокально-инструментальный коллектив» – группа «Все свои» (в/ч 93810); номинация «Лучший вокальный ансамбль» – вокальный ансамбль «Менталитет» (Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова); номинация «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов» – курсант 4 курса Цапко Александр Вячеславович (Авиационный факультет филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»); номинация «Боевая подруга гармонь» – инструментальный ансамбль «Рокот» (ВКА им. А.Ф.Можайского).

Обладателем самой главной награды конкурса – гран-при – стал вокальный ансамбль «Менталитет» (Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова).

Постановщик гала-концерта – главный режиссер Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил России, заслуженный артист РФ Валентин Варецкий.

Ведущими в этот вечер были обладатели гран-при конкурса «И звезды становятся ближе..» 2019 года семья военнослужащих ВКС Александр и Екатерина Елизаровы из города Сызрань Самарской области.

В гала-концерте приняли участие также гости конкурса – звезды российской эстрады.

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