Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.09.2020 (22:30)

Командующий войсками ЦВО прибыл в Поволжье с проверкой общевойсковой армии

Комплексная группа Центрального военного округа во главе с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Лапиным прибыла в Поволжье для проведения инспекции воинских частей и соединений 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в регионе.

В ходе инспекции пройдет проверка выполнения воинскими частями и соединениями плана деятельности в текущем году, при этом вопросам повышения боевого потенциала и боевой подготовки в летнем периоде обучения будет уделено особое внимание.

Также комплексная группа командования округа проверит выполнение мероприятий антитеррористической деятельности и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.

2-я Гвардейская общевойсковая армия - воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Делегация Общественного совета при Минобороны России прибыла с рабочей поездкой на Урал
В Самаре прошел чемпионат Вооруженных Сил по летнему офицерскому троеборью
В пяти регионах России завершилось учение военных летчиков
В Оренбуржье прошли учения войсковой разведки и авиации

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false