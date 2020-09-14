14.09.2020 (22:15)

В 15 армии ВКС прошёл чемпионат объединения по армейской тактической стрельбе

В многофункциональном огневом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошел чемпионат объединения по армейской тактической стрельбе.

Участниками чемпионата выполнялось 3 упражнения из пистолета и автомата с метанием учебной имитационной гранаты. Тактическая установка была максимально приближена к условиям боя в городе. Участники проходили различные препятствия с поражением условного противника, при этом часть мишеней обозначались в виде заложников, в случае их поражения начислялись штрафные баллы.

В соревнованиях приняло участие 27 военнослужащих из 3 соединений. По результатам чемпионата победителям стала команда Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова. 2 место досталось команде Главного центра разведки космической обстановки. 3 место заняла команда управления 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения. 4 место досталось команде Главного центра предупреждения о ракетном нападении.

В личном первенстве лучшие результаты показал капитан Виталий Чернышов из команды ГЦ РКО.

Кубки за первое, второе и третье место участникам команд вручил заместитель командующего 15 армией ВКС ОсН генерал-майор Андрей Калюта, который отметил высокие показатели владением оружия и отличную меткость сборных команд.

По итогам чемпионата отобранные военнослужащие примут участие в чемпионате по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих Воздушно-космических сил.

По итогам чемпионата отобранные военнослужащие для участия в соревнованиях для участия в чемпионате по армейской тактический стрельбе среди военнослужащих ВКС.

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