14.09.2020 (21:30)

Северный флот передаст Музею Арктики и Антарктики найденные на Новой Земле исторические артефакты

Северный флот подготовил к передаче в Санкт-петербургский Музей Арктики и Антарктики находки комплексной экспедиции флота и Русского географического общества, сделанные на островах архипелага Новая Земля в августе этого года.

В районах стоянок и зимовок первых исследователей Новой Земли, а также на территории бывших полярных станций были найдены важные исторические артефакты, и различные бытовые предметы прошлого и позапрошлого века. Всего в реестр было внесено 88 находок.

Наиболее интересные из них - это предметы из продовольственного депо австро-венгерской экспедиции, заложенного в 1872 году на островах Баренца, и деревянные кресты, установленные членами экспедиции Георгия Седова в 1913 году.

2 сентября все находки были доставлены в Североморск на борту военного транспорта «Яуза». Завтра, 15 сентября, по указанию командующего Северным флотом Героя России вице-адмирал Александра Моисеева научный руководитель комплексной экспедиции Северного флота и РГО полковник Сергей Чуркин передаст их в Музей Арктики и Антарктики.

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общиства в Арктику проходит третий год подряд в наиболее благоприятный для исследований летне-осенний период. Нынешняя комплексная экспедиция была разделена на два отряда. Первый отряд действовал на Новой Земле под командованием офицера управления флота капитана 2 ранга Сергея Зинченко с 12 по 31 августа на морском буксире МБ-12.

Второй отряд продолжает выполнять исследовательские задачи на борту ледокола «Илья Муромец», который сейчас находится в Восточно-Сибирском море.

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