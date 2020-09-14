14.09.2020 (22:00)

Экипажи российских истребителей Су-30 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США над акваторией Черного моря

14 сентября 2020 г. радиолокационными средствами разведки дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа над акваторией Черного моря выявлены приближающиеся со стороны Украины к Государственной границе РФ три воздушные цели.

Для опознавания обнаруженных воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя

Су-30 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

После удаления американских самолетов от Государственной границы Российской Федерации российские истребители вернулись на аэродромы базирования.

Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения Государственной границы Российской Федерации американскими стратегическими бомбардировщиками не допущено.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице