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14.09.2020 (21:10)

Делегация Общественного совета при Минобороны России прибыла с рабочей поездкой на Урал

Делегацию Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, прибывшую в Екатеринбург в рамках рабочей поездки, встретил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

В ходе рабочего визита общественники посетят штаб ЦВО, Екатеринбургское суворовское военное училище и одну из воинских частей, дислоцирующуюся в Екатеринбурге. Члены Общественно совета проведут встречи с руководством, преподавательским составом и воспитанниками училища, командованием военного округа, а также с военнослужащими Екатеринбургского гарнизона.

Рабочая поездка делегатов Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации на Урал завершится 15 сентября посещением экспозиции мемориального комплекса «Ганина яма».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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