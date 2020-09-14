14.09.2020 (21:10)
Делегация Общественного совета при Минобороны России прибыла с рабочей поездкой на Урал
Делегацию Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, прибывшую в Екатеринбург в рамках рабочей поездки, встретил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.
В ходе рабочего визита общественники посетят штаб ЦВО, Екатеринбургское суворовское военное училище и одну из воинских частей, дислоцирующуюся в Екатеринбурге. Члены Общественно совета проведут встречи с руководством, преподавательским составом и воспитанниками училища, командованием военного округа, а также с военнослужащими Екатеринбургского гарнизона.
Рабочая поездка делегатов Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации на Урал завершится 15 сентября посещением экспозиции мемориального комплекса «Ганина яма».