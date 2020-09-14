14.09.2020 (21:00)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана

Продолжительность полета составила около 10 часов.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного

и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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