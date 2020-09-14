14.09.2020 (20:50)

Военнослужащие РВСН заняли призовое место в чемпионате Вооруженных Сил по офицерскому троеборью

Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения приняли участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью, который прошел в Самаре на стадионе филиала Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).

В чемпионате принимали участие более 100 спортсменов, представляющих команды из военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, Северный флот и 12 Главное управление МО РФ, а также Военный институт физической культуры.

Лучших троеборцев Вооруженных Сил оценила судейская комиссия, в состав которой входят специалисты Самарского филиала ЦСКА и инструкторы по физической подготовке Центрального военного округа.

В командном первенстве среди видов и родов войск наибольшее количество очков по сумме троеборья – 23231, и первое место заняла сборная команда Воздушно-космических сил. Второе место (21716 очков) заняла команда ВДВ, третье – команда РВСН (18386 очков).

Конкурсанты выполняли упражнения по стрельбе из 9-мм пистолета Макарова ПМ, плаванию на 100, 200 и 300 метров, а также в бегу на 1000, 2000 и 3000 метров.

Турнир входит в программу Спартакиады Вооруженных Сил РФ, посвященной 290-летию со дня рождения А.В. Суворова.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице