14.09.2020 (20:40)

Команда РВСН приняла участие во всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою памяти героя Советского Союза Николая Чепика

Команда Ракетных войск стратегического назначения приняла участие во Всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою памяти воина-десантника Героя Советского Союза старшего сержанта Николая Чепика, который проходил в городе Омске.

В этом году соревнования носили статус этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации.

Всего для участия в турнире заявились представители 10 команд, представляющих Восточный и Южный военные округа, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», Военную академию РХБЗ, Омский автобронетанковый инженерный институт, 242 учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Федерацию армейского рукопашного боя г. Омска.

Всероссийский турнир памяти Героя Советского Союза старшего сержанта Николая Чепика, участниками которого становятся сильнейшие спортсмены страны, проводится с 1994 года.

В 1995 году мемориалу Николая Чепика присвоен статус мастерского турнира, победителям которого стали присваивать звание мастера спорта России.

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