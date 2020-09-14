14.09.2020 (20:30)

На Малой сцене ЦАТРА 15 сентября 2020 года состоится премьера спектакля, приуроченного к 75-летию Победы

Жесткий, мужской спектакль «Третья ракета» по военной повести Василя Быкова в постановке народного артиста Николая Лазарева рассказывает о тех, кто защищал нашу Родину в тяжелейшие годы Великой Отечественной Войны.

События далекого 1944 года, Румыния, всего один летний день из жизни орудийного расчета сорокопятчиков. В разгаре Ясско-Кишиневской наступательной операции в силу разных обстоятельств артиллеристы одной батареи оказываются на переднем рубеже контрнаступления немцев, попадают в окружение и в одиночку ведут неравный бой. Кто струсит и предаст, кто отомстит предателю, кто погибнет в первые минуты танковой атаки, кто выживет под огнем, кто будет бороться за свою первую в жизни любовь и останется верным присяге? Пока мы помним прошлое, мы остаемся людьми.

Рассказывает режиссер спектакля Николай Лазарев: «Мне очень хотелось воссоздать на сцене нашего театра именно ту войну, о которой пишет Василь Быков – войну не плакатную, без идеологического пафоса, без какого-либо «ура патриотизма». Вызвать сопереживание зрителя не через лозунги и красивые фразы, а через самые простые, личные, семейные проблемы, через понятные каждому живому человеку его болевые точки. Любовь, ревность, страх смерти, чувство дома, сожаление об ушедшем детстве, потеря близких, ненависть к врагу - всегда будут волновать человеческое сердце, бередить память. Только этот путь может в итоге сформировать понятия нравственности, совести, греха, исповедальности, веры, Родины! Может, из этого и складывается наша национальная идея? Как это не странно звучит, но сегодня этот путь - уже вполне внятная альтернатива лжи, переписыванию истории нашей страны, бездуховному, бесовскому. Дай нам Бог сил устоять на этом пути и продолжать быть».

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