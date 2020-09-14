14.09.2020 (20:20)

В Парке «Патриот» прошла реконструкция битвы на Курской дуге

Масштабная реконструкция одного из боев битвы на Курской дуге прошла в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

В ходе сражения было задействовано до 100 человек пехоты, танки, артиллерийские орудия, в небе сражались самолеты.

Зрители, сами не ожидая того, стали полноценными участниками событий, звуки от взрывов и выстрелов наполняли все вокруг.

Мероприятие вызвало неподдельный интерес у посетителей всех возрастов.

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