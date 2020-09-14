14.09.2020 (20:20)
В Парке «Патриот» прошла реконструкция битвы на Курской дуге
Масштабная реконструкция одного из боев битвы на Курской дуге прошла в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
В ходе сражения было задействовано до 100 человек пехоты, танки, артиллерийские орудия, в небе сражались самолеты.
Зрители, сами не ожидая того, стали полноценными участниками событий, звуки от взрывов и выстрелов наполняли все вокруг.
Мероприятие вызвало неподдельный интерес у посетителей всех возрастов.
Новости по теме:
Около 50 детей вступили в юнармейский отряд российской военной базы в Абхазии в преддверии Дня танкиста
Метки: