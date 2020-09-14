14.09.2020 (20:10)
Более 30 воздушных целей условного противника поразили зенитчики гвардейского зенитного ракетного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ в ходе тактического учения подразделений ПВО
На полигоне «Коломенский» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области, в ходе тактического учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) соединения, личный состав гвардейского зенитного ракетного полка из подмосковного Наро-Фоминска, выполнил боевые стрельбы по воздушным целям из ПЗРК «Игла» и ЗРК «Стрела-10».
В ходе проведения учения были отработаны вопросы совершенствования тактической подготовки подразделений ПВО, а также осуществлены практические пуски ракет.
С получением сигнала, подразделения полка на штатной технике (бронетранспортер БТР-ЗД) начали выдвижение на указанный рубеж для дальнейшего развертывания подразделений.
В ходе движения колонны, противник применил армейскую авиацию. Подразделения ПВО, из положения наготове, по команде, применив ПЗРК «Игла» и штатное вооружение ЗРК «Стрела-10», уничтожили воздушного противника.
Всего в тактическом учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц боевой и специальной техники подразделений ПВО соединения, в ходе которого было уничтожено более 30 воздушных целей условного противника.
Учение проведено во взаимодействии с инженерными подразделениями и подразделениями артиллерии соединения.