14.09.2020 (20:00)

Тульские десантники приняли участие в мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине со дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков

Накануне, в Куйбышевском районе Калужской области на мемориальном комплексе «Безымянная высота» десантники из г. Тулы принял участие в областном празднике, посвящённом 77-й годовщине со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Выступая на митинге, заместитель командира Тульского полка, гвардии полковник Герман Руденко отметил: «Более четырехсот тысяч советских солдат погибли на Калужской земле. Места особого подвига: Ильинские рубежи, Зайцева гора; Безымянная высота, где 18 героев удержали ценой собственной жизни этот важнейших рубеж, ведя бой с многократно превосходящими силами немцев.

Наша память – это залог будущего нашей великой страны. Низкий им поклон и вечная память всем погибшим воинам в этой кровавой войне».

По окончанию митинга по «Безымянной высоте» состоялись показательные выступления военнослужащих разведывательной роты Тульского гвардейского Краснознамённого ордена Кутузова соединения Воздушно-десантных войск.

В этот день все желающие смогли посетить землянку «в три наката» – музей, где собрана история подвига солдат, оборонявших Безымянную высоту, а также военно-исторический музей «Безымянная высота», экспозицию под открытым небом «Огненная Варшавка», полевую кухню и сделать фото на память у «Дерева Мира».

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