14.09.2020 (19:50)

В Самаре прошел чемпионат Вооруженных Сил по летнему офицерскому троеборью

В Самаре на объектах Самарского филиала Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) прошел чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по летнему офицерскому троеборью.

В чемпионате приняли участие более 70 спортсменов, представлявших 9 команд из военных округов, родов войск и видов Вооруженных Сил. Судейскую коллегию представили специалисты Самарского филиала ЦСКА и физические инструкторы Центрального военного округа, которые осуществляли судейство в стрельбе из табельного 9-мм пистолета Макарова ПМ, плавании на 100, 200 и 300 метров, а также в беге на 1000, 2000 и 3000 метров. Наиболее ярко проявил себя военнослужащий Центрального военного округа гвардии лейтенант Павел Самойленко, который принес своей команде 3160 очков и подтвердил звание «Мастер спорта», который предусматривает 2800 очков. Офицер отметил, что впервые в жизни показал такой высокий результат, причем улучшил свои показатели в стрельбе, плавании и беге.

По итогам соревнований первое место среди военных округов заняла команда Восточного военного округа, набравшая в сумме трех этапов соревнований 23566 очков, второе место – команда Западного военного округа с 22758 очками, третье – команда Центрального военного округа, заработавшая 21534 очка. Победители чемпионата войдут в сборную команду Вооруженных Сил, которая представит Российскую Федерацию на III Военно-спортивных играх дружественных армий СНГ.

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