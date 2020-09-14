14.09.2020 (19:40)

Поисковый отряд брянского отделения ДОСААФ поднял останки 12 красноармейцев

На днях отряд «Поиск-Почеп» Почепского района, входящий в объединение поисковых отрядов «Брянский фронт» регионального отделения ДОСААФ, проводил эксгумацию останков советских солдат из неучтенного захоронения.

При обследовании могилы, обнаруженной у поселка Речица, установлено, что в ней находятся 12 военнослужащих Красной армии. Погребены они, видимо, были однополчанами, которые на дно провала или воронки постелили шинель и плащ-палатку, положили в два ряда тела погибших товарищей и укрыли их сверху ещё одной плащ-палаткой.

Судя по фрагментам обмундирования, все бойцы в полевой форме, на ногах - стандартные военные ботинки. Почти у каждого имелся противогаз, также найдены две каски. В карманах у бойцов - перочинные ножи, ложки, бритва и зеркальце. Судя по найденным «кубарям» и «треугольникам», один из них был лейтенантом, а второй - младшим командиром, сержантом или младшим сержантом.

У солдат поисковики обнаружили семь стандартных металлических медальонов. По словам командира отряда «Поиск-Почеп» Михаила Кашликова, пролежавшие в земле 79 лет капсулы значительно окислились, поэтому работа с ними предстоит скрупулезная и кропотливая.

По предварительной версии, найденные были бойцами 269-й стрелковой дивизии 3-й армии. Согласно оперативным сводкам Брянского фронта, 10-11 сентября 1941 года дивизия контратаковала противника в направлении село Семцы - город Почеп и к 20.00 11 сентября: «269 сд после упорного боя овладела ст. Почеп, ю.-в. окр. Почеп, занимая Фабрика, Козорезовка, Рогово». По всей видимости, в этом бою и погибли найденные военнослужащие.

После необходимых исследований останки защитников Родины будут захоронены со всеми почестями на воинском мемориале.

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