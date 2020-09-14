14.09.2020 (19:30)

Артиллеристы ЗВО применили комплекс БЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» для разведки целей на полигоне «Мулино» в Нижегородской области

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие артиллерийской бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа применили многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» и «Элерон-3» для разведки целей в ходе тактико-специальных учений.

Военнослужащие повысили свое мастерство в ведении огня по целям, имитирующим укрепленные позиции «боевиков» с использованием координат, полученных от беспилотников. Часть занятий состоялась в ночное время, расчеты БЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» применили специальную аппаратуру, позволяющую обнаруживать живую силу «противника» по тепловому контуру.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 400 человек, было задействовано более 100 единиц техники, в том числе гаубицы «МСТА-Б», РСЗО «Торнадо-Г», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», станции наземной артиллерийской разведки.

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