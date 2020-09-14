Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.09.2020 (19:20)

В Подмосковье инженеры танкового объединения ЗВО применили УР-77 «Метеорит» для создания безопасного маршрута

Военнослужащие инженерных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа, в рамках тактико-специального учения на полигоне «Мулино» в Нижегородской области организовали проход колонны бронетехники через минное поле, применив самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит».

В ходе учения специалисты провели инженерную разведку местности на пути следования колонны, используя современные миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Обнаружив минное поле, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечили безопасный проход для танков Т-72Б3.

При выполнении учебно-боевых задач инженерно-разведывательные дозоры также выполнили задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. В тактико-специальном учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье военнослужащие ЗВО применили средства РЭБ для защиты командных пунктов
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал конкурс «Суворовский натиск»
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее пройдут «Дни Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье отметили день иконы Божией Матери «Августовская»

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false