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14.09.2020 (19:10)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО применили средства РЭБ для защиты командных пунктов

В Подмосковье на полигоне «Головеньки» военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа, отработали задачи по защите объектов военной инфраструктуры и полевых командных пунктов от несанкционированных действий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника.

Расчеты современных комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП) Р-330Ж и Р-330М1П «Диабазол» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящими от БПЛА условного противника и осуществили блокировку управления летательным аппаратом для его захвата.

Основной целью тренировки стало повышение профессиональных навыков специалистов РЭБ танкового объединения ЗВО при выполнении ими задач прикрытия командных пунктов от воздействия технических средств разведки условного противника.

Всего в специальном учении приняло участие было задействовано около 150 военнослужащих и свыше 40 единиц военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска РЭБ
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