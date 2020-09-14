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14.09.2020 (18:40)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье отметили день иконы Божией Матери «Августовская»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) и члены их семей приняли участие в праздничном богослужении посвященное дню Августовской иконы Божией Матери.

Праздничная божественная литургия прошла в храме святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на территории военного городка ОГРВ ПРРМ. Литургию возглавил настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного протоиерей Валерий.

По сложившейся традиции, по завершении литургии состоялся крестный ход с Августовской иконой Божией Матери, который возглавили начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков и настоятель 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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