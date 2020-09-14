14.09.2020 (18:17)
Армейская парашютистка Елена Лактионова стала чемпионкой России в скоростном падении, установив новый рекорд страны
В период с 9 по 13 сентября в «Аэрограде Коломна» завершился чемпионат России по парашютному спорту. Отличных результатов на турнире добилась спортсменка армейского Клуба Елена Лактионова.
Старший прапорщик Елена Лактионова стала на чемпионате России по парашютному спорту в Коломне лучшей в дисциплине «скоростное падение». В одной из попыток армейская спортсменка развила скорость 416 км/ч, установив рекорд страны.
Второе место заняла Анастасия Игнатова. На третью ступень пьедестала почета поднялась Елена Мерзлякова.
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования